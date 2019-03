Het leek er op dat ik mijn weekbericht ook zo'n titel zou kunnen geven,maar de laatste 1,5 uur knalden mijn dagwinsten met de helft naar beneden,geheel in stijl met de rest van de week.

Maandag een vliegende start met meer dan 3,5% winst voor al mijn toppers,dinsdag,woensdag en donderdag waren dermate beroerd,dat heel mijn winst verdampt was en er een lelijke min prijkte,de laatste dag leek dit royaal goed te gaan maken,maar helaas sloot de beurs niet om 4 uur,nu eindigde ik wel met een leuke dagwinst,maar de week goed maken,ging hier niet mee,ik schreef net als de aex -0,5%.

Een schraal troostje is dat mijn Buitengewone En Snelle Idee het minder slecht deed,dan het vorige week glanzende asmi,nu ja,maxje had vandaag ook nogal problemen met zijn nieuwe car,het gaat niet altijd over rozen.

In het bericht stond dat amerika en china,al half maart een accoord zouden kunnen gaan sluiten,volgens mij een klein vergissingetje,er had natuurlijk moeten staan;pas half maart,dit ellendige gezeur blijft maar voortduren en als de traditie van de afgelopen 3 maanden gehanhaaft word,staat er maandag weer doodleuk,we zijn nog mijlen ver van een accoord,als het maar geen Kim janklaase word,met die mega grote boef lukte het van de week ook niet,nu heb ik de chinese topper vele malen hoger staan,dan dit onverlaat uit noord korea,die met zijn topgeneraaltjes,dure whiskye zit te zuipen,terwijl zijn bevolking krepeert van de honger.

Pas als die ellende met china in redelijke banen word geleid gaat mijn topspeler het gaspedaal zeer diep indrukken,voorlopig blijft het op een houtje bijten en dat geld natuurlijk ook voor mijn metals.

Postje bleek veel minder in kas te hebben dan ik dacht,ik had mijn huiswerk niet goed gedaan,een mega dividend in het vooruitzicht,verondersteld een riante kaspositie,maar ze bleken helaas lid van de vara;Van Armoei Rammelt Alles,als sanddje er bij komt,kan je alvast van het jaar fluiten naar het super dividentje,dat doet toch wel zeer,bij mijn topspeler ligt wel 200 miljoen op de plank,dat staat me heel wat meer aan!!

Zaterdag op onze eigen wijze carnaval gaan vieren,dat heeft te maken met recykling,ook wij kennen zeer zeker,de zaak van,maar 'tvrome volk in U verheugt,zal huppelen van zielevreugd,bij de carnaval vierders is dat uiterlijk,bij ons zit dat meer van binnen,in het hart,je ziet er minder van,maar die vreugde is vele malen groter en blijvend!!

Zondag mega genieten van die zielevreugde rondom het overheerlijke schatrijke Woord.

Maandag hoop ik dat oom donald,giga veel zin krijgt in een neutje whiskye,met de chinesio's,als hij door zijn zin er een paar meer neemt dan tekent hij wat makkelijker,y hope so!Sjaloom!!!