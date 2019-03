BEURZEN Wall Street met winst het weekend in

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten. Het sentiment werd vooruitgeholpen door bemoedigende berichten over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Verder verwerkten beleggers beter dan verwachte cijfers over de consumentenuitgaven.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 26.026,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2803,69 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 7595,36 punten.

Volgens ingewijden wordt mogelijk al half maart een akkoord tussen China en de VS ondertekend. De kwestie rond Meng Wanzhou werpt mogelijk nog een schaduw op de onderhandelingen. De Canadese regering ging akkoord met een uitleveringszaak tegen de financiële topvrouw van het Chinese elektronicabedrijf Huawei.

Gap beleefde een koerssprong van 16 procent. De kledingketen maakte bekend zich op te splitsen. Ook sluit Gap meer dan 200 filialen. Sportartikelenverkoper Foot Locker (plus 6 procent) was ook in trek na cijfers.

Verder stonden casino-uitbater Caesars Entertainment (plus 4,1 procent) en internethandelaar eBay (plus 0,5 procent) in de belangstelling, nadat activistische aandeelhouders zich er roerden. Zo krijgt Caesers drie nieuwe bestuurders uit het kamp van investeerder Carl Icahn. Activistische aandeelhouders Elliott Management en Starboard Value bemachtigen ieder een zetel in het bestuur van eBay, dat beloofde zijn activiteiten tegen het licht te zullen houden.

NXP Semiconductor won 3,2 procent. Het bedrijf beloofde 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. De top van het bedrijf krijgt tientallen miljoenen aan bonussen uitgekeerd. De bekendmaking gebeurde op de dag dat een overnamepoging van branchegenoot Qualcomm formeel ten einde kwam.

Webwinkelreus Amazon (plus 2 procent) gaat naar verluidt tientallen fysieke winkels openen. Daarmee wil het zijn positie in de supermarktbranche verstevigen. Concurrenten als Walmart en Kroger verloren tot 4,5 procent.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1378 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 2,5 procent lager op 55,78 dollar. Brent kostte 2,1 procent minder op 64,94 dollar per vat.