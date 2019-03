'Amazon wil tientallen winkels openen in VS'

Gepubliceerd op | Views: 254 | Onderwerpen: Verenigde Staten

SEATLLE (AFN/RTR) - Webwinkelreus Amazon is van plan tientallen fysieke winkels in de Verenigde Staten te openen. Daarmee wil het zijn positie in de levensmiddelensector versterken. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

In eerste instantie mikt Amazon op een winkel in Los Angeles. Die moet eind dit jaar de deuren openen. Ondertussen zijn er ook al huurcontracten ondertekend voor zeker twee andere locaties, aldus de krant. De winkels zullen anders zijn dan de filialen van Whole Foods die sinds 2017 tot de boedel van Amazon behoren.

Amazon richt zich de laatste tijd steeds meer op de supermarktbranche en is daarmee een concurrent van Ahold Delhaize. Dat Nederlands-Belgische concern haalt meer dan de helft van zijn omzet uit de VS. Amazon onthield zich van commentaar.

Whole Foods

Eerder deden al berichten de ronde dat Amazon het aantal filialen van supermarktketen Whole Foods wilde uitbreiden. Die stap zou ook betekenen dat meer mensen straks gebruik kunnen maken van de Prime Now-bezorgservice van Amazon.

Amazon is overigens niet de enige techreus die zich nadrukkelijk strot op de supermarktbranche. Onlangs werd bekend dat softwarebedrijf Microsoft twee testwinkels heeft opgezet. Dit deed het techconcern samen met Kroger, een van de grootste Amerikaanse supermarktketens. De bundeling van krachten tussen Kroger en Microsoft is een antwoord op de uitdijende invloed van Amazon.