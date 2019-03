ALD lijft SternLease in

Jonas, ik deel jouw mening dat de koers niet te duur lijkt maar lijkt jouw opmerking niet te mooi om waar te zijn en was dit dan helemaal noet verwacht?



Er vanuitgaande dat die 80 mio ls dividend wordt uitgekeerd dan hou je inderdaad nog maar een koers van net geen 3 euro over maar denk noet dat dat gaat gebeuren want dan trekt de balans heel scheef.



Extreem andere manier om er bijvoorbeeld naar te kijken is dat ze de 80 miljoen gebruiken om de 500 miljoen aan uitstaande verplichtingen deels af te lossen, mogelijk zelfs deels te maken hebbend met de lease tak.



Wat denk ik persoonlijk interessanter is om te weten is of de opbrengst beter is dan verwacht en beter dan de boekwaarde.

Dan weet je ook of de intrinsieke waarde toe of afneemt, die was al een stuk hoger dan de koers en waarom is dat dan...



Ben niet negatief op Stern maar zo positief zie ik het ook niet.