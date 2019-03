Consumentenvertrouwen VS gaat omhoog

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in februari gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit een definitief cijfer van de Universiteit van Michigan.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 93,8. In januari kwam de index nog uit op 91,2.

In januari belandde de graadmeter nog op het laagste niveau in ruim twee jaar, mede door zorgen bij Amerikanen over de shutdown van de overheid en de negatieve gevolgen daarvan voor de economie.