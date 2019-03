RELX drukt AEX-index in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.417

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam noteerde vrijdagmiddag in de min. Vooral de koersval van data-analysebedrijf en informatieleverancier RELX, die een tegenvaller kende in de Verenigde Staten, liet zich voelen. Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend positief, gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Duitse winkelverkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent lager op 540,68 punten. De MidKap dikte 0,9 procent aan tot 771,90 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent vooruit.

RELX speelde 6,2 procent kwijt en stond daarmee ruimschoots onderaan in de AEX. Het concern beleefde een domper in de VS, waar de University of California besloot om zijn abonnementen bij Elsevier niet te verlengen. Grootste stijger was kabel en telecomconcern Altice Europe met een winst van 3,9 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM ging aan kop in de MidKap met een plus van 5,9 procent, na de stevige koersval de voorbije sessies. Minister Wopke Hoekstra van Financiën en zijn Franse collega Bruno Le Maire haalden de kou uit de lucht na onrust die tussen de twee landen ontstond. Dat gebeurde nadat Nederland onverwacht een groot belang nam in de luchtvaartcombinatie. IMCD verloor 3,2 procent. De chemicaliëndistributeur zag de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar stijgen.

Op de lokale markt zag ICT (plus 0,8 procent) een flinke koerswinst goeddeels verdampen. De automatiseerder wist de omzet in 2018 met bijna een kwart op te voeren en rekent voor dit jaar op een verdere groei. Beter Bed zakte 2,7 procent na cijfers. De beddenverkoper kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.

Man Group

In Londen daalde Man Group bijna 3,5 procent na tegenvallende resultaten van het Britse hedgefonds. De Britse reclamereus WPP boekte meer omzet dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 7,3 procent.

De euro was 1,1389 dollar waard, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,4 procent hoger op 57,45 dollar. Brent kostte 0,1 procent meer op 66,41 dollar per vat.