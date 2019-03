FNV: nieuwe acties bij PostNL in de maak

We hebben een landelijke inflatie van max 2%, de waarde van PostNL is in elkaar verschrompeld afgelopen jaren, de Postmarkt krimpt, PostNL draaide verlies en PostNL doet nu van alles om hoofd boven water te houden en nog iets van winst te maken, aandeelhouders zijn de helft van hun geld kwijt, de overige bonden vinden het een heel reëel en goed CAO voorstel .....



Maar nee, Ger Deleij van de FNV vind het allemaal niet eerlijk. Wat kan hem de rest van de wereld eigenlijk schelen, zolang hij maar meer meer meer krijgt.



In alle andere landen zouden ze blij zijn met het hoge uurloon dat postNL betaalt aan mensen met laag geschoolde achtergrond. Dat is de realiteit, maar voor FNV is het een rupsjenooitgenoeg verhaal ...



Ik zou zeggen, ga lekker staken met je klagende witte mannen club.



PS, nog een keertje herhalen dat FNV een fors dalend leden aantal heeft, eigenlijk zelfs aan het verschrompelen is, tegelijkertijd wel een nieuw zeer luxe peperduur hoofdkantoor heeft op a locatie direct langs de A2? FNV is beetje synoniem geworden van de oude economie ....