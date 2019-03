Gepubliceerd op | Views: 756

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers zijn hoopvol over de nieuwe ontwikkelingen in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. Ook verwerkt Wall Street nieuwe cijfers over de Amerikaanse consumptie.

Een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping kan al half maart plaatsvinden, zeggen ingewijden. Dan zou er eventueel een handelsdeal getekend kunnen worden. Trump gaf onlangs overigens wel aan dat hij op elk moment bereid is weg te lopen van het overleg, zoals eerder deze week bij de leider van Noord-Korea Kim Jong-un.

Goed nieuws uit China bood ook steun aan het sentiment. De samenstellers van de toonaangevende MSCI-index besloten de weging van de Chinese aandelen meer dan te verdrievoudigen tot 3,3 procent. Daarnaast toonde de bedrijvigheid in de Chinese industrie, gemeten door onderzoeksbureaus Markit en Caixin, herstel.

Dalende consumentenuitgaven

Verder werd voorbeurs bekend dat de Amerikaanse consumentenuitgaven in december iets harder zijn gedaald dan economen in doorsnee hadden voorzien. Later op de dag staan data over de Amerikaanse industrie op de rol.

Foot Locker wacht waarschijnlijk een hogere opening. De sportartikelenverkoper presenteerde sterke cijfers over het vierde kwartaal, met onder meer een forse stijging van de verkopen. De aandelen van het kledingbedrijf Gap zijn naar verwachting ook in trek, na nieuws dat de onderneming zich in tweeën splitst en meer dan 200 filialen van het eigen modemerk sluit.

Dell

Ook computermaker Dell gaf een kijkje in de boeken. De omzet ging flink omhoog en het verlies van het Texaanse bedrijf viel lager uit dan een jaar eerder.

Casino-uitbater Caesars Entertainment staat verder in de belangstelling. Het bedrijf krijgt drie nieuwe bestuurders die gelieerd zijn aan de activistische aandeelhouder Carl Icahn. Daarnaast is bekend geworden dat Internethandelaar eBay ingaat op het verzoek van activistische aandeelhouders om de activiteiten en portefeuille onder de loep te nemen.

De leidende Dow-Jonesindex zakte donderdag 0,3 procent tot 25.916,00 punten. De brede S&P 500 sloot ook 0,3 procent lager, op 2784,49 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde eveneens 0,3 procent, tot 7532,53 punten.