Hoekstra optimistisch over relatie met Parijs

PARIJS (AFN) - Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt ,,een belangrijke stap’’ te hebben gezet om de plooien in de relatie met de Franse regering glad te strijken. ,,Ik begrijp heel goed het Franse ongemak en ik heb dat ongemak willen wegnemen’’, zei hij op de Nederlandse ambassade in Parijs tegen het ANP. Dat zei hij na afloop van zijn gesprek met zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire, naar aanleiding van de Nederlandse koop van aandelen Air France-KLM.

Die ,,onorthodoxe stap’’, aldus de CDA-bewindsman, is er ,,niet dan na rijp beraad gekomen in de overtuiging dat dit het beste is voor Nederland’’, maar ook ,,voor de vitale belangen van Frankrijk’’. De Franse en Nederlandse wet verbieden het om de koopplannen, waarmee de Nederlandse staat deze week haar aandelenpakket van 14 procent op gelijke hoogte bracht met het Franse, met de buitenwacht te delen.

,,Frankrijk en Nederland zijn bondgenoten, collega’s en vrienden’’, aldus Hoekstra. ,,We hebben een gezamenlijke toekomst. Maar Air France-KLM is nu niet concurrerend genoeg.’’ Daarom zal een plan worden uitgewerkt om de ,,best presterende luchtvaartmaatschappij ter wereld’’ te maken.

Over de positie van KLM-baas Pieter Elbers lijkt hij geen zorgen te hebben. ,,We hebben vandaag onderstreept dat het hele pakket onlangs besloten veranderingen in stand blijft.’’ Dat betekent inclusief de herbenoeming van Elbers, terwijl Air France-KLM-topman Ben Smith zitting krijgt in de raad van commissarissen van KLM.