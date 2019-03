Inflatie eurozone licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in februari gestegen naar 1,5 procent op jaarbasis, van 1,4 procent in januari. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam uit op 1 procent. Dat was een maand eerder 1,1 procent.

ING schrijft in een reactie dat de licht gedaalde kerninflatie wijst op de aanhoudende zwakte bij de prijsontwikkelingen in de eurozone. Volgens de bank zijn bedrijven door de economische onzekerheid terughoudend om hogere lonen door te verwerken in de prijzen. Naar verwachting zal de inflatie de komende maanden onder druk blijven staan, aldus ING.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt volgende week donderdag een beleidsvergadering. ING denkt dat gezien de toenemende economische risico's voor de eurozone dat de ECB geen agressieve toon zal aanslaan wat betreft het monetaire beleid.