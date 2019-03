'Tata Motors bekijkt opties voor Jaguar'

Gepubliceerd op | Views: 660 | Onderwerpen: Opties, staal

MUMBAI (AFN) - Het Indiase autoconcern Tata Motors bekijkt naar verluidt zijn opties voor het in problemen verkerende Jaguar Land Rover (JLR). Die Britse maker van luxeauto's kampt al een tijdje met forse tegenwind door brexitzorgen, de handelsoorlog en een teruglopende vraag naar dieselwagens in Europa.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Tata Motors onder meer zou overwegen om zijn belang in JLR te verkleinen. Ook het zoeken naar een partner zou een mogelijkheid zijn. Volgens de bronnen voert het bedrijf nu verkennende gesprekken met adviseurs over de kwestie.

Tata Motors spreekt overigens tegen dat het concern van JLR af zou willen. ,,Er is geen waarheid in de geruchten dat Tata Motors op zoek is naar het afstoten van zijn belang in JLR en we willen niet verder ingaan op marktspeculatie.''

Tata Motors zette vorige maand zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken, door een mega-afschrijving van ongerekend ruim 3,4 miljard euro op JLR. JLR meldde eerder al wereldwijd 4500 banen te schrappen, vooral in Groot-Brittannië. Ook gaat het bedrijf, volgens ingrepen die dit jaar en vorig jaar zijn aangekondigd, voor ruim 1,1 miljard euro in andere kosten snijden.