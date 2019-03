Plan om AF-KLM 'de beste ter wereld te maken'

Gepubliceerd op | Views: 243 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Er komt een werkplan om van Air France-KLM ,,de beste maatschappij'' ter wereld te maken. Dat hebben minister Wopke Hoekstra van Financiën en zijn Franse collega Bruno Le Maire gezamenlijk verklaard, na afloop van overleg over het luchtvaartbedrijf. Volgens Hoekstra is het in het belang van zowel Nederland als Frankrijk.

Hoekstra was vrijdagmorgen vroeg naar Parijs gekomen om uit te leggen waarom de Nederlandse staat zonder medeweten en tot onaangename verrassing van de Fransen aandelen in de houdstermaatschappij heeft gekocht. Het overleg duurde ruim anderhalf uur op het Franse ministerie van Financiën.

Vlak voor de twee bewindslieden voor de camera's verschenen voor een persconferentie, zetten de Fransen nog gauw even de Nederlandse vlag naast die van Frankrijk en de EU.