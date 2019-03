Daling werkloosheid in Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 133 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - Het aantal werklozen in Duitsland is in februari opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau publiceerde.

Het aantal werklozen zakte met 21.000 naar 2,23 miljoen in vergelijking met een maand eerder. In januari was sprake van een daling met een herziene 4000. De cijfers zijn aangepast voor seizoenseffecten.

Het werkloosheidspercentage in de grootste economie van Europa bleef ongewijzigd op het historisch lage niveau van 5 procent.