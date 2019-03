Reorganisatie reclamebedrijf WPP onderweg

Gepubliceerd op | Views: 98

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Reclamebedrijf WPP zette in het afgelopen jaar een winst in de boeken, ondanks een hoog prijskaartje aan een eerder aangekondigde reorganisatie. Het bedrijf worstelt met de verminderde vraag naar traditionele reclame.

WPP maakte vrijdag zijn voorlopige jaarcijfers bekend. De reclamereus verloor de laatste jaren veel klanten, die steeds meer heil zien in digitale reclame of direct consumenten bereiken via bijvoorbeeld Facebook. Mark Read, de nieuwe topman die vorig jaar het roer overnam, legt daarom de focus op het ontwikkelen van digitale diensten en het afstoten van onderdelen.

Dat zorgde vorig jaar voor een grote kostenpost. WPP slaagde evenwel om een positief resultaat onder de streep over te houden, van 1,1 miljard pond, omgerekend 1,3 miljard euro.

De omzetdaling is vooralsnog niet gestopt. WPP zette in 2018 een vergelijkbare jaaromzet van 12,8 miljard pond in de boeken. Dat is 0,4 procent minder dan in 2017. Voor het lopende jaar voorziet de onderneming nog een grotere krimp. De omzetontwikkelingen waren wel beter dan waar de kenners in doorsnee vanuit gingen. Zij vreesden het ergste nadat rivaal Publicis Groupe met een verrassende omzetkrimp in het vierde kwartaal naar buiten kwam.