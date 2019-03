University of California breekt met Elsevier

Gepubliceerd op | Views: 680

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Informatieleverancier RELX heeft een tegenvaller in de Verenigde Staten gekregen. De University of California heeft besloten om zijn abonnementen bij Elsevier niet te verlengen, in verband met een geschil over de publieke toegankelijkheid van bepaalde data.

Wetenschappelijk uitgever Elsevier is een van de belangrijkste merken van RELX. Een analist van Liberum zegt dat dit ,,groot nieuws'' is omdat de systemen van de University of California volgens hem goed zijn voor bijna 10 procent van alle in de VS gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken.

De marktvorser verwacht dat de kwestie veel vragen oproept, omdat Elsevier ook al geschillen heeft met andere universiteiten. Hij verwacht overigens dat het besluit van de University of California op de korte termijn waarschijnlijk nog geen materiële impact zal hebben op de cijfers van RELX. Liberum hanteert een koopadvies voor het aandeel.

Beleggers reageerden geschrokken op het nieuws. Het aandeel RELX zakte vrijdag in de vroege handel met 2 procent naar 19,80 euro. Daarmee was het bedrijf rond 09.50 uur de sterkste daler bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam.