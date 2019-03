'Groei resultaat IMCD indrukwekkend'

Gepubliceerd op | Views: 381

AMSTERDAM (AFN) - De groei van het bedrijfsresultaat met 25 procent van chemicaliëndistributeur IMCD in 2018 is ,,indrukwekkend'', gezien het feit dat IMCD ,,een handelsbedrijf is in een omgeving van een handelsoorlog''. Dat schrijft ING in een reactie op de cijfers.

Wel viel het resultaat van 202 miljoen euro over 2018 iets lager uit dan de bank had verwacht. ING rekende namelijk op 208 miljoen euro. Verder stelt de bank dat het werkkapitaal wat zwak was, maar dat dit waarschijnlijk tijdelijk was.

ING heeft een buy-advies voor IMCD, gebaseerd op de verwachte dubbelcijferige groei in de komende jaren door een mix van hogere autonome groei, portfolioverbeteringen en overnames. Het koersdoel is 75 euro. Het aandeel IMCD noteerde vrijdag omstreeks 09.35 uur een min van 0,6 procent op 68,60 euro.