'Verbetering situatie bij Beter Bed'

AMSTERDAM (AFN) - De omstandigheden bij Beter Bed verbeteren, na een turbulente periode. Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie op de jaarcijfers van de beddenverkoper.

De bank wijst er op dat 2018 een transitiejaar was, waardoor ze zich niet heel erg richten op de cijfers. Die waren overigens wel iets lager dan voorzien. Ze hebben er vertrouwen in dat het momentum ten goede is gekeerd en alle noodzakelijke stappen zijn gezet om een solide basis voor de komende jaren neer te zetten. KBC hanteert een koop-advies op het aandeel en een koersdoel van 6,50 euro.

Het aandeel Beter Bed stond vrijdag kort na de openingsbel op het Damrak 3,3 procent lager op 4,74 euro.