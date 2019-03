Gepubliceerd op | Views: 13

UDEN (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed is vorig jaar in de rode cijfers gedoken. Het beursgenoteerde bedrijf kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.

De brutowinst zakte tot een kleine 221 miljoen euro, van bijna 236 miljoen euro in 2017. Onder de streep was echter sprake van een tekort van dik 23 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 9,5 miljoen euro werd neergezet.

De opbrengsten van Beter Bed zakte met 3 procent naar ruim 396 miljoen euro. De daling komt vooral door de problemen bij de winkels van Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Benelux wist Beter Bed de omzet juist op te krikken.

Het bedrijf heeft inmiddels flink ingegrepen bij Matratzen Concord. Bij een reorganisatie in het vierde kwartaal is het aantal vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met circa 150 teruggebracht.