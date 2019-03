IMCD krikt resultaten met kwart op

Gepubliceerd op | Views: 348

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft in 2018 de omzet en het bedrijfsresultaat met een kwart verhoogd, met naar eigen zeggen succesvolle prestaties in alle regio's. De uitkering aan de aandeelhouders gaat met 29 procent omhoog.

De opbrengsten namen met 25 procent toe tot bijna 2,4 miljard euro, terwijl de operationeel resultaat (ebita) ook met 25 procent groeide, naar 202 miljoen euro. IMCD boekte groei op eigen kracht en profiteerde van overnames, waaronder in Noord-Amerika. Wel ondervond het bedrijf wat tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten.

De nettowinst voor afschrijvingen kwam uit op bijna 140 miljoen euro, een stijging van 27 procent vergeleken met 2017. IMCD stelt voor om een dividend uit te keren van 0,80 euro per aandeel in contanten. Dat was 0,62 euro per aandeel een jaar eerder.

Wereldwijd actief

Topman Piet van de Slikke verklaarde in een toelichting dat 2018 een uitstekend jaar was voor IMCD, met een recordgroei van het resultaat. Er werd goede vooruitgang geboekt met het integreren van de bestaande activiteiten in de Verenigde Staten en Canada en met de overname van de Amerikaanse branchegenoot Horn. IMCD heeft in de VS nu een nationaal actieve organisatie.

De onderneming blijft ondanks de huidige geopolitieke spanningen positief over de groeikansen in de toekomst. Het bedrijf ziet interessante mogelijkheden om zijn wereldwijde marktpositie en het productportfolio te vergroten, zowel autonoom als via overnames. IMCD benadrukt wel dat het wereldwijd actief is en dat het daarmee vatbaar is voor ontwikkelingen in bepaalde industrieën.

Het bedrijf uit Rotterdam maakte ook bekend dat het president-commissaris Michel Plantevin wil herbenoemen bij de komende jaarvergadering. Plantevin is sinds 2011 voorzitter van de raad van commissarissen bij de onderneming.