Bedrijvigheid industrie China weer gekrompen

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in februari verder gekrompen, maar minder hard dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus Markit en Caixin hebben gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex kwam uit op 49,9 waarbij een stand van 50 of meer duidt op groei. Een maand eerder kwam de graadmeter nog uit op 48,3 en economen rekenden in doorsnee op een peil van 48,5.