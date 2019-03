Kledingbedrijf Gap splitst zich op

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. knipt zich op in twee beursgenoteerde bedrijven. Dat kondigde de firma aan bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

Het ene bedrijf zal bestaan uit het merk Old Navy. In de andere onderneming, waarvoor de tijdelijke naam NewCo is, komen grote merken als Gap en Banana Republic en kleinere als Athleta, Intermix en Hill City.

De jaaromzet van NewCo is circa 9 miljard dollar, terwijl Old Navy ongeveer 8 miljard dollar aan opbrengsten haalt. De huidige topman van Gap, Art Peck, gaat NewCo leiden, terwijl Old Navy-directeur Sonia Syngal aan het roer van het nieuwe zelfstandige Old Navy komt te staan.

Grotere winst, lagere omzet

De afsplitsing moet in 2020 worden afgerond. Verder kondigde Gap aan dat de komende twee jaar 230 filialen van het moedermerk Gap zullen worden gesloten. Winkelopeningen komen er bij Old Navy en Athleta, zo voorziet de onderneming.

Gap zette in het vierde kwartaal, dat begin februari eindigde en de voor de onderneming belangrijke feestdagenperiode bevat, een winst in de boeken van 276 miljoen dollar. Dat was meer dan de 205 miljoen dollar die een jaar eerder werd behaald. De omzet zakte wel, tot ruim 4,6 miljard dollar. De door kenners scherp in de gaten gehouden verkopen in filialen die langer dan een jaar open zijn, namen met 1 procent af.