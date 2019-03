'Strukton betaalde Saoedische prins miljoenen'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Strukton heeft vanaf 2013 tientallen miljoenen euro's betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning. In ruil voor die betalingen mocht het bedrijf meebouwen aan het metronetwerk in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, meldt Het Financieele Dagblad op basis van ingewijden.

Het geld kwam via een stroman terecht bij de inmiddels overleden prins Mishaal bin Abdulaziz al Saoed.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed op 15 februari een inval bij Strukton. De opsporingsdienst doet onderzoek naar mogelijke corruptie en valsheid in geschrifte bij het binnenhalen van de opdracht.

Strukton ontkent de beschuldiging van steekpenningen. ,,Ik vind het belangrijk te benadrukken dat er geen sprake is van steekpenningen. Het project is gegund op basis van de laagste prijs", zegt bestuursvoorzitter Gerard Sanderink in de krant.