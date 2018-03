Wall Street opnieuw op verlies

Volgens mij heeft de nieuwe fed man het niet begrepen of hij wil Trump reputatie niet beschadigen



Ik stel voor dat hij gesprek gaat met hoogleraar Wijnbergen.



Over verhitting is goed en deze Fed man is blij... of hij vindt het best dat er niet geinvesteerd wordt omdat bedrijven duurder geld moeten aantrekken om de projecten te financieren.



Dat krijg je als je een marionet clown inhuurt voor de Fed functie.





Quote:



" Dreigt dan oververhitting?



„Ja en dat is juist verstandig. We moeten voorkomen dat de economie in de stagnatieval belandt. Oververhitting treedt op als we meer willen kopen dan we kunnen aanbieden. Dan stijgen de prijzen en de inflatie En daalt de reële rente. Dan besteden we meer en investeren bedrijven meer. Zo komen we uit een neerwaartse spiraal in een opgaande. Als de centrale bank de nominale rente op nul heeft staan, verdwijnt onderbesteding niet vanzelf. Ik zie daarom alleen een risico van niet investeren, geen risico van wel investeren.”



