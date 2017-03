IMCD krijgt MF Cachat volledig in handen

Gepubliceerd op | Views: 88

ROTTERDAM (AFN) - IMCD heeft de overname van het resterende deel van 20 procent van zijn Amerikaanse branchegenoot MF Cachat afgerond. Dat maakte de Rotterdamse distributeur van chemicaliën woensdag bekend.

IMCD kreeg in juni 2015 al 80 procent in handen van MF Cachat, dat sinds april vorig jaar IMCD US heet. Met die deal was zo'n 200 miljoen euro gemoeid. De overname van de resterende aandelen door IMCD is uitgevoerd op basis van destijds gesloten koopovereenkomst.