Ahold Delhaize en TMG kleuren beursdag

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam staat woensdag voor een hogere opening. Beleggers verwerken onder meer solide cijfers van supermarktreus Ahold Delhaize. Ook Telegraaf Media Groep (TMG) weet de aandacht op zich gericht doordat Talpa van John de Mol zijn bod op het mediabedrijf fors verhoogde.

Verder zal de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump gaf in het Congres koersen mogelijk in beweging zetten. Hij maakte onder meer bekend 1000 miljard dollar te willen investeren in een verbeterde infrastructuur. Het werk aan spoorwegen, wegen, vliegvelden, bruggen en viaducten moet miljoenen nieuwe banen opleveren. Volgens kenners ontbrak in de speech aan details zoals een tijdspanne.

Ahold Delhaize deed in het vierde kwartaal goede zaken in de Verenigde Staten en Nederland, terwijl in België de feestdagenperiode wat zwakker uitviel, zo bleek uit de cijfers van het fusiebedrijf. Om goedkeuring voor de samensmelting te krijgen moesten onderdelen worden afgestoten. Daardoor viel de winst lager uit.

TMG

Talpa verhoogde het overnamebod op TMG van 5,90 euro naar 6,35 euro per aandeel. Het nieuwe bod betekent een premie van 8 procent ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90 euro per aandeel van het consortium van het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis maakte bekend zijn belang in bodemonderzoeker Fugro volledig te hebben afgebouwd. De stukken werden verkocht voor 14,50 euro per stuk. Het aandeel Fugro sloot dinsdag op 15,04 euro.

Euro

Verder kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan de grootste banken van de eurozone door te lichten op hun kwetsbaarheid voor veranderingen in de rente. De 110 belangrijkste banken uit het eurogebied worden getest aan de hand van zes scenario's, waarin de rente plotseling sterk stijgt of daalt.

De AEX-index sloot dinsdag 0,1 procent in de plus op 495,35 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 724,17 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 tot 0,3 procent. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag in afwachting van de speech van Trump met verlies.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voorbeurs 0,3 procent tot 53,85 dollar. De Brentprijs zakte 0,2 procent naar 56,38 dollar per vat. De euro was 1,0542 dollar waard tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.