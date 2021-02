Vraag naar auto's en mobieltjes stuwt omzet NXP

EINDHOVEN (ANP) - Chipmaker NXP heeft in het vierde kwartaal zijn omzet weten op te voeren. Het Eindhovense bedrijf profiteerde daarbij van een sterke vraag vanuit de autosector, maar ook die van mobiele telefonie. Over heel 2020, dat door topman Kurt Sievers als een jaar met twee gezichten wordt gekenschetst, daalde de omzet licht.

Waar NXP in de eerste jaarhelft te maken had met sluitingen van fabrieken van klanten in veel markten door de coronapandemie, gingen die in de tweede jaarhelft weer open. Daarbij kreeg NXP te maken met een sterk herstel naar chips en het bedrijf verwacht dat die sterke vraag ook dit jaar nog aanhoudt.

De omzet in het slotkwartaal van vorig jaar kwam 9 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 2,5 miljard dollar. Over heel 2020 gemeten was de omzet 8,6 miljard dollar, wat 3 procent minder was dan in 2019. Onder de streep hield NXP 418 miljoen dollar over. Een jaar eerder was er nog een winst van 641 miljoen dollar.

Volgens NXP bleef de omzet uit strategische groeimarkten vorig jaar versnellen. Het bedrijf geeft aan in 2020 volop te zijn blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om zo het succes van de onderneming in komende jaren te kunnen voortzetten. Tegelijkertijd zette NXP wel het mes in niet-essentiële uitgaven om zo kosten te besparen tijdens de coronacrisis.

Voor het eerste kwartaal van 2021 rekent NXP op een omzet van 2,5 miljard à 2,6 miljard dollar. Dat moet leiden tot een winst van tussen de 468 miljoen en 543 miljoen euro in die periode.