Ook Wall Street omhoog geleid door techsector

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben maandag flinke winsten gepakt op de eerste handelsdag van februari. Na de verliezen vorige week, waren beleggers weer wat positiever gestemd. Met name techaandelen boekten de nodige winsten, net als op de Europese beurzen. Ook mijnbouwers deden het goed nadat de prijs van zilver flink was gestegen. Gameswinkel GameStop kon de enorme stijging van afgelopen week, toen Reddit-beleggers massaal instapten, niet voortzetten en maakte een stevige koersval.

De Dow-Jonesindex boekte een winst van 0,8 procent tot 30.211,91 punten. De breed samengestelde S&P 500 deed het met een plus van 1,6 procent beter en kwam uit op een stand van 3773,86 punten. Techbeurs Nasdaq werd tenslotte 2,6 procent hoger gezet op 13.403,40 punten.

Techbedrijven Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, deden het maandag uitstekend. Beide bedrijven komen later deze week met cijfers en de verwachting is dat die goed zullen uitvallen. Amazon, dat zowel met zijn webwinkel als zijn clouddiensten profiteert in de coronatijd, dikte 4,3 procent aan. Alphabet, dat naar verwachting net als Facebook kan profiteren van de groei van de markt voor online-advertenties, steeg 3,6 procent.

Apple

Apple kondigde aan voor 14 miljard dollar op te willen halen met obligatieleningen en steeg 1,6 procent. Ford kondigde een samenwerking met Google aan en dat beviel beleggers goed. De aandelen van de automaker werden 2,9 procent meer waard.

GameStop, dat afgelopen week door Reddit-beleggers 4 keer zo hoog werd gezet, raakte maandag zo'n derde van zijn waarde kwijt. Veel zogeheten shortsellers, die speculeerden op koersverlies van het bedrijf, hebben door de plotselinge stijging hun verlies genomen. Bioscoopketen AMC, ook geliefd bij de Reddit-beleggers, stond maandag opnieuw tot 30 procent hoger, maar sloot uiteindelijk met een minimaal plusje van 0,3 procent.

Zilver

De kleine beleggers lijken ondertussen hun aandacht verlegd te hebben naar zilver. De prijs van het edelmetaal ging fors omhoog en mijnbouwbedrijven profiteerden. Hecla Mining, Coeur Mining en Wheaton Precious Metals gingen tot ruim 28 procent omhoog.

Beleggers verwerkten verder de cijfers over het coronavaccin van Johnson & Johnson waarvan de resultaten eind vorige week naar buiten kwamen. Het aandeel van de farmaceut werd 0,2 procent lager gezet.

De euro stond op 1,2058 dollar, tegen 1,2067 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 53,64 dollar. Brentolie klom 2,6 procent in prijs tot 56,45 dollar per vat.