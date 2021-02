Boekenbranche blij met afhaalmogelijkheid, 'maar niet voldoende'

quote: paul belegt echt. schreef op 1 februari 2021 21:03:

Wat een onzin icebear. Ik woon centrum van Grote stad en daar lopen drommen mensen op zaterdag en zondag heerlijk te slenteren en etalages te kijken. Mensen staan te popelen om weer te mogen winkelen. Voelen, ruiken , proeven is een beleving. Straks nog tax op bezorgkosten ivm milieu, o.a uitstoot, verpakkingsmateriaal etc en de winkels zijn weer winnaar. Zeker als men moet betalen voor retouren bij online!

Laat me raden, je hebt zeker een heleboel geld in retail vastgoed, of je woont nog niet zo lang in een grote stad, of beide.De hele fysieke retail is sinds het internet in verval geraakt, hele winkel gebieden hebben een zeer lage bezetting, ze plakken wel gezellige posters achter de ramen, maar er staat steeds meer leeg en deze corona lockdown gaat alles nog sneller laten veranderen. De oudjes houden van fysieke winkels, maar die moeten zeker binnen blijven. Voelen en ruiken is over en uit post 2021, het is namelijk een gezondheidsrisico geworden.Kopen en retourneren bij een fysieke winkel is ook niet gratis en milieuvriendelijk. Brandstof voor een retour ritje met de auto, parkeergeld a 5 euro of met het armoedige duur openbaarvervoer, dat kost beide best wel wat. Met dat geld voor vervoer kan men ook een retourzending bekostigen.Face the 2021 reality!