Boekenbranche blij met afhaalmogelijkheid, 'maar niet voldoende'

AMSTERDAM (ANP) - Voor de boekenbranche is het openen van afhaalloketten "een stap in de goede richting", maar het is "zeker niet voldoende". Dat zegt directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond Anne Schroën in reactie op het nieuws dat winkels en horeca vanaf volgende week afhaalloketten mogen openen.

Volgens Schroën "is een loket niet hetzelfde als de deur openzetten", en dat is waar de branche reikhalzend naar uitkijkt. De omzet van de gemiddelde boekhandel is zo’n 90 procent gekelderd in vergelijking met de omzet in andere jaren, vertelt de directeur.

Voor de verkoop die er nog is, doen boekhandelaren hun uiterste best. "De boekhandelaren zijn inmiddels logistieke machines geworden: vaak bezorgen ze zelf alle bestellingen om de kosten te drukken, desnoods met vrijwilligers", vertelt Schroën.

De Haagse boekhandelaar Fabian Paagman zegt in een reactie dat "het helpt, maar het is niet voldoende". De omzet kan er iets mee stijgen, maar het zal de omzetdaling niet herstellen, aldus Paagman. Hij zal wel gebruik maken van de afhaalmogelijkheid, omdat het de enorme bezorgkosten wellicht kan drukken. "We zijn nu duizenden euro's per week kwijt aan bezorgkosten, met afhalen wordt dat wellicht minder."

Zowel Schroën als Paagman zijn benieuwd naar de voorwaarden, zoals tijdslots. "Daar is nog veel onduidelijkheid over", aldus Schroën.