Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway haalt miljard op met obligatie

AMSTERDAM (ANP) - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway wil voor 1 miljard euro aan obligaties uitgeven. Dat geld wil het bedrijf gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft volop geprofiteerd van de coronacrisis waarin de horeca in veel landen moest sluiten en het bezorgen van maaltijden de norm werd. Just Eat Takeaway verwacht ook in het eerste kwartaal van dit jaar een stevige ordergroei.

De afgelopen tijd heeft Just Eat Takeaway zich al flink geroerd op overnamegebied. Eerst fuseerde het Nederlandse Takeaway met het Britse Just Eat. Vervolgens nam het fusiebedrijf de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over.

Just Eat Takeaway stelt de komende tijd stevig te blijven investeren en groei van het marktaandeel boven een hogere bedrijfswinst te stellen. Met extra geld voorhanden kan het bedrijf makkelijker toeslaan als zich strategische interessante mogelijkheden voordoen. De uit te geven obligaties lopen tot 2025 en 2028 en kunnen aan het einde van de looptijd omgezet worden in aandelen.