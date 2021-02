Gerard Sanderink wil Oranjewoud van de beurs halen

Het zal mij benieuwen wat voor prijskaartje er aan komt.

Heb zelf de aandelen ongeveer een jaar of 10.

In die 10 jaar is de prijs nog niet veel hoger geweest.

Toch is het bedrijf wel aardig gegroeid gedurende deze jaren.



Momenteel hebben ze alles aardig op de rit.

Antea draait goed.Structon doet het ook beter.

Er is gereorganiseerd en er wordt kritischer aangenomen.

Dit zal wel tot een veel beter resultaat leiden.



Je kunt niet altijd verliezen blijven opvoeren,daar trappen de heren boekhouders niet meer in.

Uiteindelijk moeten zij er hun handtekening onderzettten en dat duurde de laatste jaren altijd

lang.



Normaal doe je een bod van ongeveer 25% bovenop de laatste koers.

Maar in dit fonds zit meer in.



Het zal wel dezelfde kant opgaan als Nijverdal ten Cate en Hunter Douglas.



Wie doet een gok .Halen we de € 7,50.

Dan heeft hij ze goedkoop.