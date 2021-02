Klanten Big Bazar kunnen straks mogelijk voordeelboxen afhalen

AMSTERDAM (ANP) - Bij budgetwinkelketen Big Bazar kunnen klanten binnenkort mogelijk voordeelboxen afhalen, als de overheid later deze week besluit dat het afhalen van bestellingen in winkels weer is toegestaan. Maar echt een webshop of een volledige 'click and collect' waarbij mensen individuele artikelen kunnen bestellen en afhalen, zit er volgens topman Hans Danhof niet in.

Een echte webshop is in de ogen van de winkeldirecteur niet rendabel voor Big Bazar, zeker niet om voor een periode van enkele weken. Volgens Danhof zit er daarvoor te weinig marge op de producten uit het assortiment van de discounter.

Big Bazar besloot eind vorig jaar al om tijdelijk speciale voordeelboxen aan te bieden om in deze moeilijke coronaperiode toch nog iets te kunnen verkopen. Voor enkele tientjes krijgen klanten dan een doos met een voorraad producten. Deze boxen worden momenteel thuisbezorgd door winkelpersoneel van Big Bazar. Danhof geeft aan dat de boxen "best goed lopen". Soms krijgt Big Bazar enkele honderden bestellingen per dag.

Als het kabinet straks echt besluit om afhalen in de winkel weer toe te staan, is het onmiddellijk gedaan met die bezorging door eigen medewerkers. Danhof hoopt dan in alle 150 filialen in Nederland weer enkele werknemers paraat te hebben om bestellingen te overhandigen, al zal dit waarschijnlijk allemaal nog wel op afspraak moeten gebeuren.

Deze versoepeling van de coronamaatregelen zou volgens Danhof overigens "niet meer dan een doekje voor het bloeden" zijn. Hij hoopt dat de winkels van Big Bazar binnen niet al te lange tijd weer helemaal open kunnen.

Blokker zal de afhaalmogelijkheid waarschijnlijk anders aanpakken dan zusterketen Big Bazar. Bij Blokker konden consumenten altijd al producten afhalen. Een woordvoerster laat weten blij te zijn met een eventuele opening, maar benadrukt dat de onlineverkoop niet opweegt tegen de verkoop in de winkels. "Het is wel meer dan wat het was, maar de winkels moeten voor ons gewoon open zijn. De winkels zijn op ingericht op aanloop, waar Blokker het van moet hebben", aldus de zegsvrouw. Blokker bekijkt nog hoeveel filialen open kunnen voor afhaal.