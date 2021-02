Koopjesketen Action wil deuren openen voor afhalers

"Koop direct bij degene die het maakt"=nu al de spreuk van het jaar, loyaliteit voorop.



Een spreuk uit een TV reclame van Dyson stofzuigers.



In ieder geval 2 tientjes goedkoper, een complete schakel weg uit de ketting, meer merken kunnen het zo gaan doen.



Gewoon via de eigen website, geen Mediamarkt of BCC ertussen, de klant is ook winnaar in deze!