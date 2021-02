'Nederland moet stoppen met subsidies fossiele brandstoffen'

quote: MacVersie schreef op 1 februari 2021 15:50:

Alle subsidies stoppen en onder de loep leggen.

Er wordt jaarlijks voor een paar miljard gefraudeerd met subsidies.

De overheid heeft totaal geen controle op inkomsten en uitgaven en op de belastingdienst.

Oprotten met Mark Rutte.

Er moet een eerlijk iemand op gaan staan, die juist niet naar zijn eigen portemonnee kijkt.



Je mag best een mening over Rutte verkondigen, maar om nou te melden dat hij naar zijn eigen portemonnee kijkt is klinkklare nonsens. Heeft een keurige bovenwoning in Den Haag, rijdt in een oude Saab, en doet woon-werk op de fiets. Maar werkt wel 80+ uur per week.Wat is jouw verhaal?