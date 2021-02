Douane waarschuwt voor extra kosten bij Britse webshops

ROTTERDAM (ANP) - Nederlanders die iets bestellen bij een Britse webshop, kunnen door de brexit te maken krijgen met extra kosten, waarschuwt de Nederlandse douane. Doordat de Britten onlangs definitief de interne Europese markt hebben verlaten, gelden er andere regels voor internetaankopen.

Iedereen die iets bestelt bij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde webwinkel moet in Nederland btw betalen over aankopen die 22 euro of meer kosten. Over producten met een aankoopwaarde die hoger is dan 150 euro betaal je invoerrechten. "Als je je hier niet van bewust bent, kan dit een vervelende verrassing zijn", zegt Mariska Mirer, specialist Post & Koeriers bij de Douane.

Onderzoek van de Douane wijst uit dat veel mensen al verwachtten dat de brexit invloed zou hebben op aankopen bij Britse webshops. Toch was er ook nog een groep mensen die ervan uitging dat brexit geen gevolgen heeft op hun eigen shopgedrag. Zij verwachten evenveel aankopen te doen in Britse webshops, ook als er eventuele bijkomende kosten zijn.

De regels om iets te bestellen bij een Britse webshop zijn vanaf 1 januari 2021 hetzelfde als wanneer je iets bestelt buiten de EU, zoals de Verenigde Staten of China. Naast de extra btw en invoerrechten, zijn er ook extra kosten voor de pakketbezorging, die inklaringskosten rekent. De Douane waarschuwt consumenten er ook voor dat sommige producten niet meer ingevoerd mogen worden, zoals nepartikelen, etenswaar, medicijnen, kunst en antiek.