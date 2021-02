Tussentijds kunnen aanpassen van cao onbespreekbaar voor bonden

UTRECHT (ANP) - Werknemers moeten niet de volledige rekening van de crisis betalen. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de arbeidsvoorwaardennota van werkgeversvereniging AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens FNV moeten de werkgevers de crisis niet verdiepen.

In de nota pleiten de werkgevers voor meer ruimte voor tussentijdse aanpassingen in arbeidsvoorwaarden. Die zouden meer moeten meebewegen met ingrijpende veranderingen zoals nu de coronacrisis. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om werktijden, werkplekken en functies aan te passen en beloningsafspraken te laten "mee-ademen" met de bedrijfssituatie, ook als het goed gaat.

Voor CNV is een uitgeklede cao voor veel sectoren onbespreekbaar. In sommige sectoren groeien volgens de bond de bomen tot in de hemel. Als voorbeeld noemt CNV de supermarkten, distributiecentra en pakketbezorging, waar werkgevers in de onderhandelingen "geen duimbreed toegeven" om er extra loon bij te doen. "Onacceptabel. Werkenden die Nederland nu door de crisis heentrekken, moeten dit ook terug gaan zien op hun loonstrook", meent CNV. Door de arbeidsvoorwaarden mee te laten bewegen met de markt creëer je volgens CNV ook onzekerheid.

Volgens FNV ontbreekt het aan perspectief als je tussentijds de voorwaarden zou aanpassen. Dit geldt dan niet alleen voor tijden waarin het minder gaat, maar ook in betere tijden. Ook de grootste vakbond van Nederland wijst erop dat er flink wat bedrijven zijn die goed draaien. "En waar het minder gaat, is koopkrachtverlies door de nullijn voor ons niet acceptabel. Werkgevers moeten niet dezelfde fout maken als na de vorige crisis, toen de groei van onzeker werk toenam en de loongroei jarenlang achterbleef."