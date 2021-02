HEMA weer in gesprek met leveranciers met afhalen op komst

AMSTERDAM (ANP) - Winkelketen HEMA is weer in gesprek met leveranciers nu bekend is dat het kabinet het voornemen heeft om het afhalen van bestellingen bij winkels toe te staan. Ook betekent het dat HEMA "voorzichtig kan kijken hoe dat werkt", zegt een woordvoerster.

In januari schortte HEMA nog alle bestellingen van leveranciers op tot half april. "De gesprekken daarover lopen nu, we kunnen nog niet te veel op de zaken vooruitlopen", zegt de woordvoerster.

De mogelijkheid tot afhalen is volgens HEMA ook een "eerste stap naar wat iedereen wil, namelijk het openstellen van de winkels". "Het komt vanuit economisch perspectief geen dag te vroeg, maar uiteraard stellen wij het gezondheidsperspectief voorop", aldus de woordvoerster.

'Bijzonder blij'

HEMA zegt in het bijzonder blij te zijn, omdat dit besluit betekent dat de bakkerijen ook weer open kunnen. "We merken op sociale media dat mensen de tompoezen en het bestellen van taarten missen."

HEMA heeft zich naar eigen zeggen de afgelopen weken voorbereid op het kunnen laten afhalen van bestellingen. Klanten kunnen bij het bestellen van producten online een afspraak maken bij hun lokale winkel, waar ze vervolgens een tijdslot krijgen voor het afhalen van de bestelling. "Niet heel anders dan hoe het nu bijvoorbeeld bij de Gamma geregeld is", licht de woordvoerster toe.

In de aanloop van de nieuwe werkwijze neemt HEMA de training van het personeel nog eens onder de loep. Dat heeft al ervaring met het in goede banen leiden van drukte in de winkels, zegt de woordvoerster. "Ik denk dat heel veel collega's heel blij zijn dat ze weer wat kunnen doen."