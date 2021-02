Werkgever krijgt hulp bij inrichten eigen teststraat

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers krijgen extra hulp bij het inrichten van een eigen coronateststraat. Op www.werkgeverstesten.nl, een nieuwe website van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, kunnen ze precies zien wat er allemaal bij komt kijken. Ook is er een helpdesk opgezet en bedrijven kunnen aanspraak maken op een financiële regeling van de overheid.

Het initiatief en de financiële regeling richten zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Sinds december kunnen werkgevers al antigeentesten, ook wel bekend als sneltesten, bestellen bij de overheid. Testen door de werkgever gaat via bedrijfsartsen en arbodiensten, die daarvoor een beroep kunnen doen op de financiële regeling.

Een eigen teststraat kan met name interessant zijn voor bedrijven waar mensen fysiek met elkaar moeten samenwerken, zoals in de logistiek, distributie, productiebedrijven en sommige contactberoepen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het ook mogelijk om een teststraat in te richten samen met collega-bedrijven in de buurt, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.