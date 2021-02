DELTA Fiber gaat verder met glasvezelnet Rekam

SCHIEDAM (ANP) - DELTA Fiber neemt de glasvezelverbindingen van branchegenoot Rekam over in de regio Midden-Holland. Het gaat in totaal om meer dan 50.000 aansluitingen. Volgens DELTA Fiber kan de aanleg van glasvezel in het gebied rondom Gouda hierdoor worden versneld.

DELTA Fiber is een van de snelst groeiende glasvezelpartijen in Nederland. Zo’n 800.000 woningen en bedrijven hebben al toegang tot het landelijke netwerk van de onderneming.

De ambitie van het bedrijf is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk adressen van snelle dataverbindingen te voorzien. Voor het einde van 2021 wil DELTA Fiber in Nederland 1 miljoen huishoudens en bedrijven hebben aangesloten. Van de nieuwe deal zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Op de glasvezelmarkt zijn meer bedrijven actief. KPN biedt bijvoorbeeld al bij circa een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. En vanaf dit jaar wil het bedrijf jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen toevoegen. Zo moet het mogelijk zijn om over drie jaar meer dan de helft van Nederland van glasvezel te voorzien. Ook daarna gaat KPN door met de vernieuwing van zijn netwerk, zodat op termijn meer dan 80 procent van Nederland via het netwerk van KPN de beschikking heeft over de snelle internetverbinding.