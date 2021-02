Mijnbouwer Fresnillo uitblinker op beurs na opmars zilverprijs

AMSTERDAM (ANP) - Het Brits-Mexicaanse mijnbouwbedrijf voor edelmetalen Fresnillo was maandag een uitblinker op de Europese beurzen, dankzij een sterke stijging van de zilverprijs. De opmars volgde op een oproep van kleine beleggers op het internetforum Reddit om de zilverprijs te stuwen. Eerder gingen particuliere beleggers via Reddit al de strijd aan met grote beleggingsfondsen, door de koersen van gamewinkel GameStop en bioscoopketen AMC tot ongekende hoogte te duwen.

De Europese beursgraadmeters lieten herstel zien. Vooral de techbedrijven waren in trek na de recente zware koersverliezen. Op Beursplein 5 boekte de AEX-index rond het middaguur een winst van 1,3 procent tot 645,64 punten. Vrijdag raakte de hoofdindex nog 1,8 procent kwijt. De MidKap won 1 procent tot 969,58 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 1,2 procent.

De Londense beurs steeg 0,8 procent onder aanvoering van Fresnillo. De grootste producent van zilver uit erts ter wereld werd 17 procent meer waard. De zilverprijs klom circa 10 procent dankzij de steun van de Reddit-beleggers.

Bedrijvigheid groeit minder hard

Op macro-economisch terrein bleek uit cijfers van marktonderzoeker Markit dat de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone in januari iets minder hard is gegroeid dan in december. In Duitsland nam de groei iets af, terwijl de groei in Nederland, Italië en Frankrijk aantrok.

Staalmaker ArcelorMittal was koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een winst van 3 procent. Prosus klom 2,8 procent. De techinvesteerder profiteerde van een flinke koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Chipmachinemaker ASML en zorgtechnologiebedrijf Philips volgden met plussen van ruim 2 procent. Unilever won 1,1 procent. Het levensmiddelenconcern wil volgens persbureau Bloomberg een aantal van zijn beautymerken in de Verenigde Staten en Europa verkopen.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij in de AEX met een min 5 procent. Concurrent Klépierre zakte 4,7 procent in Parijs. Het Franse vastgoedbedrijf liet weten dat 70 procent van zijn winkelcentra in Europa wordt getroffen door de nieuwe lockdowns.

In Dublin zakte Ryanair ruim 1 procent. De Ierse prijsvechter leed afgelopen kwartaal een miljoenenverlies door de lockdowns en reisbeperkingen in Europa. Ook de situatie in de nabije toekomst blijft volgens het bedrijf onzeker vanwege de coronapandemie.

De euro stond op 1,2074 dollar, tegen 1,2143 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 52,37 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 55,39 dollar per vat.