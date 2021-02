19.000 handtekeningen tegen verbod smaakjes e-sigaret

"Twee derde van de Nederlanders zou intussen van sigarettenverkoop in de supermarkt af willen, het liefst al per 2022, meldde het AD op basis van nieuw onderzoek in opdracht van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds."



Dat ligt er maar weer aan hoe de vraag gesteld wordt. En wie betaald bepaald bij een onderzoek dat is helemaal niet onafhankelijk. Want blijkbaar blijkt uit een onderzoek van de supermarkten dat het nog wel uit kan om de kast waar die sigaretten voor die paar jaar te verbouwen.



De kop in het AD is op zijn minst suggestief en zou de indruk wekken dat 2/3 nadrukkelijk van de sigarettenverkoop af wil. Nou dat geloof ik niet zo. Het zelfde waardoor kleine cafés het moeilijker kregen omdat er een minderheid was die last had van de rook.



Ik vind het ook niet erg dat men stopt met de verkoop van spruitjes in de winkel maar dat betekend toch nog niet dat ik de toegang tot spuitjes voor elke Nederlander wil verbieden.



En wat betreft die gezondheidsclaim dat is het zelfde als bij andere ziektes. Dood gaan we toch wel een keer. En eindigen met Alzheimer dat is een leuk vooruitzicht.