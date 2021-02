'Woningtekort loopt de komende jaren verder op'

De hogere huurprijzen en de hogere verkoopprijzen van woningen vormen een vicieuze cirkel. De ene jaagt de andere omhoog.

Door hogere verhuurprijzen worden woningen aantrekkelijker voor verhuur en dus kopen beleggers woningen op desnoods tegen hogere prijs. Dan wordt de woning iets opgeknapt en verhuurd tegen nog wat hogere prijs. Deze hogere prijs wordt toch voor lief genomen door mensen want ze moeten toch ergens wonen. Kopen is al geen optie meer voor velen. En zo gaat het verder.

Dat het lucratief is, weet zelfs een prins. Ook buitenlandse beleggers zoals Black Rock met hun miljarden komen erop af. De lage rente jaagt nog een keer de prijzen op. Bij kopen wordt namelijk altijd vergeleken met: hoeveel huur zou ik anders kwijt zijn.

De politiek is kennelijk niet bewust van deze vicieuze cirkel.

Steeds wordt gezegd er is gewoon te kort aan woningen. Maar het is vooral ook de rente en de cirkel.

In plaats van de cirkel te doorbreken wordt niks gedaan. Huurlasten bedragen vaak al 50-60% van netto inkomen, over rat race gesproken.

Woningen zijn er om erin te wonen en niet te speculeren. Wonen is een primaire levensbehoefte net als eten. Vroeger vielen huurinkomsten in box 1 en dat gaf enige rem.

Misschien nu ook huurinkomsten van mensen of bedrijven die meer dan 2 woningen hebben in box 1 belasten?

Het zijn toch ook inkomsten? Verder waarom zou in een land als Nederland beleggen of speculeren in woningen zo getolereerd worden terwijl de woningbehoefte zo nijpend is?