'Microsofts Bing kan rol Google overnemen in Australië'

SYDNEY (ANP/RTR) - Microsofts zoekmachine Bing kan in het gat springen dat zou ontstaan als Google zijn zoekmachine van de Australische markt haalt. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison gezegd na een gesprek met topvrouw Satya Nadella van Microsoft. Google dreigde vorige maand uit Australië te vertrekken vanwege nieuwe wetgeving die hen verplicht te betalen voor het gebruik van nieuws.

Techgiganten van Facebook tot Google strijden tegen Australische wetgevers inzake de nieuwe wetgeving. Die is bedoeld om de lokale media-industrie te ondersteunen. Facebook heeft gedreigd Australiërs te beletten nieuws op zijn platform te delen als de wet wordt doorgevoerd.

Afgaande op de woorden van premier Morrison lijkt Microsoft zich constructiever op te stellen. Het bedrijf wil zelf niets zeggen over de gesprekken met de Australische overheid, maar volgens een woordvoerster "erkent Microsoft de uitdagingen waarmee de mediasector gedurende vele jaren is geconfronteerd door veranderende bedrijfsmodellen en consumentenvoorkeuren". Google heeft 94 procent van de zoekmarkt in Australië in handen, Bing is een kleine nummer twee.

Google liet eerder in een reactie weten niet tegen het betalen van media te zijn, omdat het bedrijf dat in andere landen ook doet. Wel wil de zoekreus de directe koppeling tussen het tonen van een link naar nieuws en het betalen daarvoor uit de wet hebben. Dat punt is volgens Google "onwerkbaar" en ondermijnt hoe het open internet werkt. Ook iedere wijziging in de zoekalgoritmes doorgeven aan uitgevers kan volgens Google niet, omdat dat er jaarlijks duizenden zouden zijn. Het bedrijf wil louter de relevante wijzigingen delen.