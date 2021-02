Techbedrijven voeren herstel AEX aan

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs toonde maandag over een breed front herstel. Vooral de techbedrijven waren in trek na de recente zware koersverliezen. De aandacht bleef uitgaan naar de voortgang van de vaccinatieprogramma's in de Europese Unie. Ook wordt gelet op de industriecijfers van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen. Tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Chinese industrie hadden weinig impact op de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 644,01 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex nog 1,8 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 969,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent.

Cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit toonden aan dat de omvangrijke Chinese industrie in januari in het laagste tempo is gegroeid sinds juni vorig jaar. Zondag bleek al uit officiële cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de industriesector afgelopen maand is afgenomen ten opzichte van december.

Stuwen van zilverprijs

Beleggers hielden ook de strijd tussen kleine beleggers en grote beleggingsfondsen in de gaten. Particuliere beleggers moedigen elkaar via internetforum Reddit aan om de koersen van bedrijven als winkelketen GameStop en bioscoopketen AMC op te drijven. Zondag werd via Reddit opgeroepen tot het stuwen van de zilverprijs, wat leidde tot een flinke stijging van de prijs van het edelmetaal.

Prosus (plus 3,2 procent) ging aan kop in de AEX dankzij een flinke koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Betaalbedrijf Adyen en chipbedrijf ASMI volgden met plussen van rond 2,5 procent. Unilever klom 0,9 procent. Het levensmiddelenconcern wil volgens persbureau Bloomberg een aantal van zijn beautymerken in de Verenigde Staten en Europa te verkopen. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (min 4 procent) voerde de schaarse dalers aan.

In Dublin daalde Ryanair 1,1 procent. De Ierse prijsvechter leed afgelopen kwartaal een verlies van 321 miljoen euro door de reisbeperkingen in Europa vanwege de coronapandemie. Ook de situatie in de nabije toekomst blijft volgens het bedrijf onzeker. Julius Baer zakte dik 2 procent in Zürich na tegenvallende resultaten van de Zwitserse vermogensbeheerder.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegen 1,2143 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 52,63 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 55,60 dollar per vat.