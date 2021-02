Bedrijfsomstandigheden flink verbeterd bij aanvang 2021

DEN HAAG (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de industrie zijn in de eerste maand van het nieuwe jaar flink verbeterd. Daarmee lijken de strengere maatregelen in binnen- en buitenland om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen niet heel erg vat te hebben op het herstel, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Ook de werkgelegenheid nam toe, zij het bescheiden.

Zowel de productie als de vraag nam zoals verwacht verder toe. De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie over januari steeg van 58,2 naar 58,8. Een stand van 50 of meer wijst daarbij op groei. De toename van de productie was de grootste sinds september 2018. Dat kwam vooral door een stijging van het aantal orders. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk steeg voor de tweede maand op rij.

Het aantal banen nam in januari voor de derde maand op rij toe. Wat onder meer opvalt is dat de flexibele schil bij veel bedrijven weer wordt versterkt. Op het dieptepunt van de eerste lockdown, in april 2020, lag het aantal uitzenduren ruim 21 procent lager dan een jaar eerder. In december was de daling nog zo’n 4 procent.

Nasleep eerste golf

Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie van ABN AMRO, benadrukt dat toeleveringsketens nog steeds onder druk staan door onder meer de nasleep van de eerste golf en de problemen rond de huidige lockdownmaatregelen. Tijdens de eerste golf raakten veel ondernemingen in paniek en trapten inkoopmanagers op de rem, wat leidde tot zeer kleine voorraden. Nu de economische vooruitzichten zijn verbeterd, proberen bedrijven weer voorraden op te bouwen, wat leidt tot een sterke toename van de nieuwe orders.

Dit zorgt voor "schokgolven" in de productieketens, aldus Swart. Langere levertijden kunnen leiden tot tekorten aan bepaalde onderdelen, die de komende maanden de productie zouden kunnen remmen.

Verder moeten ondernemers ervoor zorgen dat ze genoeg werkkapitaal hebben om grotere voorraden te kunnen financieren. Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven verlies geleden, waardoor balansen zijn verzwakt. Sommige ondernemingen zullen extra kapitaal nodig hebben om de plotselinge groei aan te kunnen.