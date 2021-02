'Twee derde winkeliers houdt het geen twee maanden vol'

Heel veel winkels en kleine horeca , die anders al gestopt zouden zijn ofwel failliet zouden zijn , worden nu kunstmatig in leven gehouden met die overheidssteun, zodra die stopt komt er een golf van faillissementen en veel meer werkloosheid. De regering ,moet, net als in België de winkels weer open gooien (afhalen op bestelling of bezorgen was bij velen al mogelijk, maar dat zet nauwelijks zoden aan de dijk. Kleding, schoenen, wil men toch eerst passen en dat kan alleen in de winkel zelf). Ook restaurants moeten weer open, met in achtneming van de corona-maatregelen, anders gaan die massaal failliet en mensen zijn het zat om niet meer uit eten te kunnen.