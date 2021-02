'Twee derde winkeliers houdt het geen twee maanden vol'

DEN HAAG (ANP) - Door de coronalockdown staan veel winkels op omvallen. Ruim twee derde van de winkeliers zegt het minder dan twee maanden te kunnen volhouden wegens gebrek aan voldoende geld. Dat stelt winkeliersvereniging INretail op basis van onderzoek onder de eigen leden. Volgens veel ondernemers zijn de inkomsten uit onlineverkoop niet voldoende om in combinatie met de steunmaatregelen van de overheid te overleven.

Het merendeel van de bevraagde duizend leden zegt de voorjaarsgoederen niet te kunnen betalen. Meer dan de helft vindt daarnaast dat banken niet of slecht meedenken in het vinden van oplossingen, aldus INretail. Volgens de organisatie kunnen banken meer doen aan een gemeenschappelijke oplossing voor ondernemers in financiële nood. "Groeiers, starters en grote ketens worden extra geraakt, omdat zij buiten regelingen vallen, of tegen begrenzingen aanlopen", zegt de branchevereniging.

Er zou wel een lichtpuntje kunnen zijn, namelijk dat het kabinet het afhalen van bestellingen bij non-foodwinkels overweegt. Daarop hoopt de Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RND) na geluiden hierover in media. Brancheverenigingen van winkeliers, waaronder ook INretail, roepen al sinds de tweede lockdown hiertoe op. INretail zegt dat het afhalen van bestellingen maar ook het op afspraak kopen in winkels deze week groen licht moet krijgen.

Volgens de raad, die onder meer drogisterijen, opticiens en bouwmarkten vertegenwoordigt, kan het laten ophalen van bestellingen winkels lucht geven. Ook kunnen winkeliers hierdoor van hun voorraad afkomen, eigen medewerkers inzetten en dus de bezorgdiensten ontlasten. De raad wijst er ook op dat eten afhalen "allang mag en geen besmettingsrisico's kent" en dat in andere landen in Europa het ophalen van bestellingen tijdens een lockdown ook mag.