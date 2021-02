Parijs belooft Air France verdere steun

Een Dreamliner of triple seven wide body doet ongeveer $200 miljoen.

Easyjet verkoopt nu toestellen("afschalen") om de eerste nood te ledigen, extra cash om in de lucht te blijven(zowel letterlijk als figuurlijk)



"KLM kan toch ook afschalen? " alles is helaas lease, private lease, maar dan voor vliegtuigen, je kunt er niets mee, alleen maar vliegen, KLM zit dus eigenlijk in een next level vergeleken met een Easyjet of Ryanair.