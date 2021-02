Nieuwe lockdowns hebben nauwelijks vat op afvalverwerker Renewi

AMSTERDAM (ANP) - Afvalverwerker Renewi lijkt niet heel veel last te hebben van de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf zag de afvalvolumes die verwerkt werden in het slotkwartaal van 2020 maar "matig" terugvallen door het instellen van nieuwe lockdowns vanaf november. De impact van de maatregelen nu was ook minder sterk dan tijdens de eerste golf afgelopen voorjaar.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat op 31 maart eindigt, bleken de commerciële afvalvolumes 'veerkrachtig'. De verwachte daling van afval in de horeca en bij winkels, die vanwege de lockdowns gesloten bleven, werden goedgemaakt door een "sterke" afvalstroom in de bouw en bij het grofvuil. De prijzen voor het recyclen van producten waren het derde kwartaal hoger dan verwacht. Dat gold met name voor gerecycled papier.

Het bedrijf zegt verder in te blijven zetten op kostenbesparingen zoals het ook vorig jaar deed. Renewi wist ook zijn schuld terug te brengen. Eind december stond de nettoschuld van het bedrijf op 323 miljoen euro. Een kwartaal eerder was dat nog 381 miljoen euro.

Renewi morrelde verder ook niet aan zijn vooruitzichten voor het einde van het gebroken boekjaar. Wel denkt de afvalverwerker dat de snelheid en de omvang van het economisch herstel van invloed zullen zijn op het bedrijf. Renewi verwacht daarbij te kunnen profiteren van de steeds grotere behoefte aan hergebruik.