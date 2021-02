Lange rijen bij afvalstraten door kluswoede Nederlanders

AMSTERDAM (ANP) - Door de coronalockdown hoefde afvalverwerker Renewi afgelopen maanden veel minder troep van restaurants, hotels en winkels te verwerken. Maar dat werd gecompenseerd door een grote hoeveelheid kluspuin en extra afval uit de zorg. De verbouw- en opruimdrift van Nederlanders leidde zelfs tot lange rijen bij de afvalstraten.

In de laatste maanden van 2020 viel het totale afvalvolume in de Benelux maar licht terug door het instellen van nieuwe lockdowns vanaf november, laat het bedrijf weten. De impact van de maatregelen nu was ook minder sterk dan tijdens de eerste coronagolf afgelopen voorjaar.

Zo nam de afvalstroom uit ziekenhuizen en verpleeghuizen juist toe, door de beschermende kleding die zorgpersoneel moest dragen. Daarnaast waren de prijzen voor hergebruikte producten in het derde kwartaal hoger, met name voor gerecycled papier. Renewi-topman Otto de Bont denkt dat dit komt door de grote vraag naar karton vanwege de vele internetbestellingen van onlineshoppers.

Afval van restaurants, hotels en winkels, die vanwege de lockdowns gesloten bleven, daalde met een derde. Dat werd gecompenseerd door een "sterke" afvalstroom in de bouw en bij het grofvuil. "In het derde kwartaal hebben mensen veel besteed aan de inrichting van hun huis. Die afvalstromen zijn hoger dan vorig jaar", verklaart De Bont.

Afvalstromen pas later zichtbaar

De topman verwacht wel dat de afvalstromen in de bouw, een sector waar effecten van economische ontwikkelingen vaak pas later zichtbaar zijn, in de toekomst wat zullen afnemen. Dat komt volgens De Bont doordat er minder wegen en bruggen worden aangelegd. Ook bij het verbouwen van huizen en gebouwen denkt De Bont aan een teruggang op termijn, maar hij hoopt dat de coronacrisis tegen die tijd voorbij is en de andere afvalstromen dan weer op peil zijn.

Hoewel Renewi in de toekomst denkt te kunnen profiteren van de toename in hergebruik, hamert De Bont op concretere doelen vanuit de overheid om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van recycling te halen. "Bedrijven worden nog niet beloond voor het besparen op CO2. Het duurder maken van het verbranden of storten van afval geeft meer ruimte aan alternatieven die nog niet rendabel zijn. En de overheid moet zelf minder terughoudend zijn als klant van gerecyclede grondstoffen", aldus De Bont.